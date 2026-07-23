monte carlo edificio evacuato a scopo precauzionale dopo la scoperta di una crepa di 20 cm in un muro portante

Notizia in breve

Un edificio a Monte Carlo è stato evacuato mercoledì 22 luglio 2026 a causa di una crepa di circa 20 centimetri in un muro portante. La misura è stata presa per motivi di sicurezza. Le autorità hanno disposto l’evacuazione dell’intera struttura. Non sono stati segnalati feriti o danni ad altre parti dell’edificio. Le operazioni di ispezione e valutazione dei danni sono in corso. La causa della crepa non è ancora stata ufficialmente determinata.