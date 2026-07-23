Monte Carlo edificio evacuato a scopo precauzionale dopo la scoperta di una crepa di 20 cm in un muro portante
Un edificio a Monte Carlo è stato evacuato mercoledì 22 luglio 2026 a causa di una crepa di circa 20 centimetri in un muro portante. La misura è stata presa per motivi di sicurezza. Le autorità hanno disposto l’evacuazione dell’intera struttura. Non sono stati segnalati feriti o danni ad altre parti dell’edificio. Le operazioni di ispezione e valutazione dei danni sono in corso. La causa della crepa non è ancora stata ufficialmente determinata.
Un edificio a Monte Carlo è stato evacuato a scopo precauzionale dopo la scoperta di una crepa in un muro portante Mercoledì 22 luglio 2026, in Avenue de la Madone, nel quartiere di Monte-Carlo, Principato di Monaco, si è verificato un notevole trambusto a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco monegaschi per l'evacuazione degli abitanti del condominio La Petite Afrique. Secondo le prime indagini dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, una crepa rinvenuta in un muro portante nel seminterrato dell'edificio ha destato preoccupazione per una potenziale debolezza strutturale della struttura. Questo ha portato all'evacuazione precauzionale degli abitanti del palazzo, per un totale di quattordici persone. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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