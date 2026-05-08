Una crepa sulla nuova ciclopedonale di Monte Ciocci

Un consigliere leghista ha segnalato una crepa sulla nuova pista ciclabile di Monte Ciocci, evidenziando che si trova in un punto in cui si sta formando una voragine. Ha richiesto interventi per sistemare la situazione, descrivendo la condizione come molto pericolosa. La questione è stata portata all’attenzione pubblica attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi sulla vicenda.

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“È veramente pericolosa. Sistemate questa crepa, è una situazione di grande pericolo”. Così il consigliere leghista Daniele Giannini denuncia, ancora una volta, lo stato della ciclopedonale di Monte Ciocci nel punti in cui la strada sta mostrando segnali dell’apertura di una voragine. La.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Crepe sulla ciclabile rifatta un anno fa. Cosa succede a Monte CiocciCrepe lunghe decine di metri e larghe diversi centimetri si sono aperte sulla pista ciclopedonale che passa all'interno del parco di Monte Ciocci,... Leggi anche: Al parco di Monte Ciocci arriva il biolago per gli orti urbani Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Crepe sulla ciclabile rifatta un anno fa. Cosa succede a Monte Ciocci; Roma, ciclabile Monte Ciocci crepata: la video denuncia del consigliere Giannini sull’opera del Giubileo 2025. Crepe sulla ciclabile rifatta un anno fa. Cosa succede a Monte CiocciCrepe lunghe decine di metri e larghe diversi centimetri si sono aperte sulla pista ciclopedonale che passa all’interno del parco di Monte ... iltempo.it Nel parco di Monte Ciocci vandalismo e incuria: nasone scaraventato a terraDominano vandalismo, incuria e abbandono. Il commento non certo lusinghiero è stato lasciato sui social da chi ha fatto un salto al parco di Monte Ciocci, Municipio XIV. Un luogo con un alto ... romatoday.it Siamo pront per il prossimo appuntamento di Siamo Musica Lunedì 11 maggio alle 16:45 al Casotto Info e prenotazioni casottomonteciocci.it - facebook.com facebook