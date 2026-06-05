Monte Porzio Catone | Monte Compatri | Palestrina Sequestro di persona a scopo di estorsione Due uomini e una donna arrestati dai Carabinieri

Notizia in breve

Due uomini e una donna sono stati arrestati dai Carabinieri in tre comuni dell’area romana, su ordine della Procura di Roma. L’intervento riguarda un caso di sequestro di persona a scopo di estorsione. Le forze dell’ordine hanno eseguito le misure cautelari e stanno indagando sui dettagli dell’episodio. Le autorità non hanno comunicato ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti o sulle modalità del sequestro.