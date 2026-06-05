Monte Porzio Catone | Monte Compatri | Palestrina Sequestro di persona a scopo di estorsione Due uomini e una donna arrestati dai Carabinieri
Due uomini e una donna sono stati arrestati dai Carabinieri in tre comuni dell’area romana, su ordine della Procura di Roma. L’intervento riguarda un caso di sequestro di persona a scopo di estorsione. Le forze dell’ordine hanno eseguito le misure cautelari e stanno indagando sui dettagli dell’episodio. Le autorità non hanno comunicato ulteriori informazioni sui soggetti coinvolti o sulle modalità del sequestro.
Cronache Cittadine MONTE PORZIO CATONE MONTE COMPATRI PALESTRINA. Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, L'articolo Monte Porzio Catone Monte Compatri Palestrina. Sequestro di persona a scopo di estorsione. Due uomini e una donna arrestati dai Carabinieri Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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