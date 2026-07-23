Monsignor Dario Viganò nominato cittadino onorario di Gerola Alta

Monsignor Dario Viganò è stato nominato cittadino onorario di Gerola Alta. In oltre 30 anni di presenza nella Val Gerola, ha svolto ruoli di guida e supporto nelle comunità di Gerola Alta, Fenile e nel complesso turistico di Pescegallo. La decisione è stata comunicata dalla amministrazione locale, che ha sottolineato il suo ruolo di promotore delle attività sociali e culturali della zona. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente nel comune.

“In questi 30 anni di presenza nella nostra Val Gerola, don Dario è stato un grande animatore delle comunità di Gerola Alta, Fenile e del complesso turistico di Pescegallo”. Rosalba Acquistapace, prima cittadina di Gerola Alta, Comune montano della provincia lombarda di Sondrio, descrive i motivi che hanno portato l’amministrazione del piccolo centro valtellinese ad attribuire a monsignor Dario Edoardo Viganò l’onorificenza di cittadino onorario, durante una cerimonia in programma domenica 26 luglio prossimo. Trent’anni di amicizia Don Dario, spiega la sindaca, “ha visitato rifugi, ha reso sempre speciali manifestazioni come le... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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