Questa mattina, in Sala San Michele a Castiglion Fiorentino, si è svolta una cerimonia ufficiale durante la quale è stato conferito a Marky Ramone il titolo di cittadino onorario. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti dei Gruppi Consiliari e numerosi cittadini della comunità locale. La cerimonia si è svolta in un clima di festa e partecipazione, con la presenza di amici e sostenitori dell’artista.

Arezzo, 8 maggio 2026 – . Questa mattina in Sala San Michele la cerimonia alla presenza dei Gruppi Consiliari e di tanti amici Castiglionesi. “Qui a Castiglion Fiorentino respiro aria di libertà”, ha detto Marky. Libertà. Freedom. È una parola che Marky Ramone ha ripetuto più volte nel corso del suo intervento questa mattina in Sala San Michele. E forse, oltre alle eccellenze enogastronomiche e alla qualità della vita, è stato proprio questo senso di libertà, l’atmosfera autentica e accogliente della città, a convincere lui e la moglie Marion a scegliere Castiglion Fiorentino come sua seconda casa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Marky Ramone cittadino onorario di Castiglion Fiorentino

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