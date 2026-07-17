Monsignor Dario Viganò è stato nominato cittadino onorario di Gerola. Ha frequentato la valle per circa 30 anni, durante i quali ha incontrato gli abitanti e osservato le tradizioni locali. Ha anche conosciuto i pastori e le persone impegnate nella cura dei boschi.

"Sono 30 anni che frequento la bella Val Gerola dove ho conosciuto gli abitanti con le loro tradizioni, curiosato la laboriosità dei pastori e delle persone che puliscono i boschi. Ho incontrato anche tanti che, come me villeggianti, hanno apprezzato Gerola Alta dove ho amministrato sacramenti, sia quelli dell’inizio sia quelli della fine della vita cristiana; ricordo le messe con gli Alpini e quelle delle feste dell’Assunta". Ed è proprio in ragione di questa assiduità che Monsignor Dario Edoardo Viganò, Vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, tra pochi giorni sarà insignito della cittadinanza onoraria di Gerola Alta: la data è quella di domenica 26. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monsignor Dario Viganò cittadino onorario di Gerola

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