Mondiali | Mazzocchi celebra il successo Rai come risultato del lavoro di squadra

Rai Sport registra un record di ascolti durante il Mondiale di calcio negli Stati Uniti, con un bilancio finale molto positivo. La copertura televisiva ha ottenuto risultati elevati, considerando gli ascolti complessivi. Un rappresentante di Rai Sport ha commentato il successo come frutto del lavoro di squadra e della collaborazione tra i vari reparti. I dati ufficiali confermano un aumento significativo rispetto alle edizioni precedenti del torneo.

Record di Ascolti per Rai Sport: Un Mondiale di Successi. Il bilancio finale per Rai Sport dopo il Mondiale di calcio negli Stati Uniti è senza dubbio positivo. I risultati di ascolto hanno superato ogni aspettativa, attestandosi su una media di 4 milioni e 635 mila spettatori, corrispondente al 34,7% di share. Ma è in occasione della finale tra Spagna e Argentina, trasmessa su Rai 1, che i dati hanno veramente toccato il picco: un’impressionante media del 69% di share, con 13 milioni e 235 mila spettatori che hanno seguito il match. Impatti Positivi tra i Giovani. Anche i dati relativi ai giovani, in particolare nella fascia d’età 15-24 anni, sono stati incoraggianti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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