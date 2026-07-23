Ascolti Mondiali per la Rai Mazzocchi E' il frutto del lavoro di squadra

Durante il Mondiale americano, Rai Sport ha ottenuto buoni ascolti, risultato attribuito al lavoro di squadra. La rete ha registrato dati positivi alla fine dell’evento, confermando l’efficacia degli sforzi collettivi. Nessun dettaglio sui numeri specifici o sui protagonisti coinvolti.

PALERMO (ITALPRESS) – Il lavoro di squadra paga, sempre. A casa Rai Sport è tempo di bilanci alla fine del Mondiale americano e i risultati hanno premiato il grande sforzo messo in piedi. Su tutti il record di ascolti, con una media di 4 milioni 635 mila spettatori, pari al 34,7% di share. Dati che, in occasione della finale fra Spagna e Argentina trasmessa su Rai 1, hanno toccato ulteriori vette: 69% di share medio con 13 milioni 235 mila spettatori. Ottimi anche i riscontri fra i giovani, in particolare nelle fascia 15-24. “Molti lo hanno percepito come un successo inaspettato – commenta all'Agenzia Italpress Marco Mazzocchi, vicedirettore... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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