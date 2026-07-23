Due atlete italiane si sono qualificate per il tabellone principale dei Mondiali di scherma: una ragazza di 21 anni ha vinto tutte le sue cinque sfide nei gironi, mentre un’altra ha battuto una schermidrice statunitense. Sono state eliminate due avversarie italiane, Rotili e Santarelli. Domenica, tre donne rappresenteranno l’Italia nella gara di sciabola femminile.

La 21enne napoletana supera direttamente i gironi con cinque vittorie consecutive, mentre l’abruzzese batte la statunitense Possick. Domenica saranno tre le azzurre in gara nella sciabola femminile. Venerdì tocca agli sciabolatori. Mariella Viale e Manuela Spica centrano la qualificazione al tabellone principale dei Campionati del Mondo Assoluti di scherma di Hong Kong 2026. Le due sciabolatrici raggiungono Michela Battiston nella giornata dedicata alle medaglie, in programma domenica 26 luglio. Non riescono invece a superare i preliminari Claudia Rotili, eliminata per una sola stoccata, e lo spadista Andrea Santarelli. Si chiude così la seconda giornata di qualificazioni della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali di scherma, Viale e Spica volano nel tabellone principale: fuori Rotili e Santarelli

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