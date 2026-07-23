Tre sciabolatrici italiane sono riuscite a superare i turni preliminari e accederanno al tabellone principale dei Mondiali di scherma 2026, in corso a Hong Kong. Viale, Spica e un’altra atleta sono le rappresentanti che parteciperanno alla prova individuale della specialità. La competizione si svolge sulle pedane di Hong Kong e le atlete italiane si sono qualificate dopo aver superato le fasi di qualificazione.

Saranno tre, complessivamente, le sciabolatrici azzurre al via della prova individuale dei Campionati Mondiali di scherma 2026, rassegna in corso di svolgimento sulle pedane di Hong Kong. Al termine della fase preliminare, infatti, Mariella Viale e Manuela Spica hanno conquistato la qualificazione al tabellone principale, raggiungendo Michela Battiston, già ammessa di diritto grazie alla posizione occupata nel ranking mondiale. La più brillante è stata Viale, che ha staccato il pass già al termine della fase a gironi, nonostante un avvio complicato. L’azzurra ha infatti ceduto nel primo assalto, salvo poi imporsi con autorevolezza nei... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma, Viale e Spica superano i preliminari dei Mondiali. Tre azzurre nel tabellone principale della sciabola

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