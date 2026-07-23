Mondiali di Scherma 2026 l’Italia in pedana | avanti in tabellone Mariella viale e Manuela Spica

Durante i Mondiali di scherma 2026, Mariella Viale e Manuela Spica hanno superato le qualificazioni e si sono unite alla compagna Michela Battiston nel tabellone principale. La competizione si svolge a Hong Kong e si è conclusa il 23 luglio 2026. Le due atlete italiane hanno ottenuto la qualificazione alle fasi finali, confermando la presenza azzurra nella gara di sciabola femminile.

Hong Kong, 23 luglio 2026 – Obiettivo qualificazione centrato per le sciabolatrici Mariella Viale e Manuela Spica, che raggiungono la compagna Michela Battiston al tabellone principale. Non ce l’hanno fatta, invece, Claudia Rotili sempre nella sciabola femminile e lo spadista Andrea Santarelli. Sono i verdetti azzurri nella seconda giornata di preliminari al Campionato del Mondo di Scherma a Hong Kong 2026. Ha staccato subito il pass Mariella Viale, già dopo la fase a gironi: brivido per una sconfitta nel primo assalto, poi la 21enne napoletana ha vinto d’autorità i successivi cinque, archiviando con un saldo positivo di +20 (appena 9 stoccate subite, 29 quelle messe a segno) che le ha consentito di chiudere 14^ la prima fase di gara e di conquistare così subito l’accesso al tabellone principale di domenica. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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