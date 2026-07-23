LIVE Canoa slalom Mondiali 2026 in DIRETTA | De Gennaro in finale nel K1 maschile attesa per Ferrazzi

Durante la gara di canoa slalom ai Mondiali 2026, un atleta ceco ha concluso al 21° posto con un tempo di 104 secondi. Successivamente, è attesa la prova del polacco Polaczyk, mentre il turno di Ferrazzi è programmato dopo. In precedenza, un atleta ha raggiunto la finale nel K1 maschile, mentre si attendevano aggiornamenti sui tempi e le posizioni degli altri concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Attendiamo il tempo del polacco Polaczyk, dopo sarà il turno di Ferrazzi. 19.02 L’atleta ceco chiude al ventunesimo posto con 104.55, finale impossibile da raggiungere per lui. 19.01 Il ceco Prindis tocca la quarta porta subendo due secondi di penalità. 19.00 Haylett salta la quarta porta e subisce 50 secondi di penalità. Il britannico non riesce a risalire la marea con la gara che si fa sempre più in salita, chiude al ventiquattresimo posto con 158.98 sul crono. 18.58 Partenza pazzesca del britannico che dal secondo settore in poi soffre tantissimo chiudendo in decima casella provvisoria a 88.64. 🔗 Leggi su Oasport.it

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