Atletica oggi in tv Europei U18 2026 | orari giovedì 16 luglio programma streaming italiani in gara

Oggi allo stadio Guidobaldi di Rieti si svolge la prima giornata degli Europei U18 di atletica. In program­ma le gare di salto in lungo, 100 metri e 200 metri. Gli italiani scendono in pista in diverse discipline. La giornata è visibile in diretta streaming e in tv. Gli orari delle competizioni sono comunicati sul sito ufficiale dell’evento. La manifestazione si conclude domani con le finali e le premiazioni.

Tutto pronto per la giornata d’apertura dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2026, in programma allo stadio Guidobaldi di Rieti. Quest’oggi verrà assegnato un solo titolo, nei 3000 metri maschili, ma saranno tanti gli allievi azzurri che faranno il loro debutto nella rassegna continentale di casa tra qualificazioni e batterie in vista dei prossimi giorni. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI U18 DI ATLETICA ALLE 8.30 E 15.30 Sono ben 26 gli italiani impegnati oggi, tra cui la stella Kelly Doualla che comincerà il suo cammino nei 100 metri da primatista europea under 18 e favorita d’obbligo per la medaglia d’oro. Primo test anche per altre potenziali carte da podio tra cui la mezzofondista Yasmine Lazouzi nei 2000 siepi, l’astista Gabriele Belardi ed i quattrocentisti Micol Candidi e Nicolò Borelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Rieti 2026: dietro le quinte degli Europei U18. Toto Panzini

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