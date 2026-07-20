Calendario Mondiali canoa slalom 2026 | orari tv programma streaming

I Mondiali di canoa slalom e kayak cross 2026 si svolgeranno a Oklahoma City, negli Stati Uniti. Le competizioni inizieranno lunedì 20 luglio con il kayak cross individuale e si concluderanno sabato 25 luglio con le gare di kayak cross classiche. Le gare si terranno presso il centro sportivo locale e saranno trasmesse in diretta streaming e su canali televisivi dedicati. Il programma include diverse prove di slalom e kayak cross per uomini e donne.

Tutto pronto ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, per i Mondiali 2026 di canoa slalom e kayak cross: le gare inizieranno lunedì 20 luglio con il kayak cross individuale, mentre sabato 25 luglio si terrà il gran finale con le gare classiche di kayak cross. Saranno impegnati ai Mondiali nel kayak cross e nel K1 maschile il campione olimpico Giovanni De Gennaro e Xabier Ferrazzi, mentre non ci saranno italiane in gara nel K1 femminile. Nel C1, invece, spazio a Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi tra gli uomini ed a Marta Bertoncelli ed Elena Borghi tra le donne. La diretta tv di semifinali, finali e kayak cross sarà disponibile su Rai Sport, mentre la diretta streaming di semifinali, finali e kayak cross sarà fruibile su Rai Play, mentre gare a squadre e batterie saranno trasmesse sul canale YouTube di Planet Canoe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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