Tour de France | ITA tutti i corridori sottoposti a test antidoping

Durante la giornata di riposo del Tour de France, tutti i corridori ancora in gara sono stati sottoposti a controlli antidoping. La procedura è stata confermata dalle autorità competenti e si è svolta senza problemi. Nessuna informazione sui risultati è stata resa nota finora. I test sono stati effettuati in modo regolare come parte delle misure di controllo previste durante la competizione. La prossima fase della corsa dovrebbe proseguire senza interruzioni legate a questioni di doping.

Tutti i corridori rimanenti del Tour de France sono stati sottoposti a controlli antidoping durante la giornata di riposo di lunedì. Lo ha confermato l'Agenzia Internazionale Antidoping (ITA), responsabile dei test, spiegando in una nota che "durante il giorno di riposo del Tour de France, il 20 luglio 2026, è stata effettuata una missione completa di analisi del sangue per il Passaporto Biologico dell'Atleta. Tutti i corridori del gruppo sono stati inclusi nella missione di analisi, che rientra nel programma antidoping dell'ITA, basato su informazioni e valutazione del rischio, per la corsa". L'ITA spiega ancora che "il Passaporto Biologico dell'Atleta non mira a rilevare direttamente una sostanza o un metodo proibito. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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