Mogol | Vorrei riappacificarmi con la moglie di Battisti La rottura con lui? Una questione di soldi
Un compositore ha dichiarato di voler riprendere i rapporti con la moglie del cantautore, con cui ha avuto conflitti legali, ritenendo che le tensioni siano legate a questioni di soldi. Ha espresso la volontà di riappacificarsi e ha invitato alla riconciliazione nel nome di un collega comune. La disputa si è protratta nel tempo con numerosi scontri giudiziari tra le parti.
«Vorrei riappacificarmi con la moglie di Battisti, dopo le liti e gli scontri in tribunali. Le tendo la mano. Nel nome di Lucio», Mogol lancia attraverso le pagine di Oggi, in edicola domani, un riavvicinamento alla famiglia Battisti dopo l’estenuante e lunga querelle giudiziaria che li ha visti da parti opposte della barricata. «Fu per i soldi. Volevo una ripartizione più equa dei nostri profitti. Lui si oppose» questa la spiegazione di Giulio Rapetti, tra poche settimane 90enne, uno dei più proficui autori della storia del pop italiano. Una questione di soldi, appunto, con lo stesso Battisti prima, con la moglie e il figlio dal 1998, quando Battisti ci lasciò, dopo anni passati nel severo ritiro che aveva scelto. 🔗 Leggi su Open.online
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