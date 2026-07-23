Mogol | Vorrei riappacificarmi con la moglie di Battisti La rottura con lui? Una questione di soldi

Notizia in breve

Un compositore ha dichiarato di voler riprendere i rapporti con la moglie del cantautore, con cui ha avuto conflitti legali, ritenendo che le tensioni siano legate a questioni di soldi. Ha espresso la volontà di riappacificarsi e ha invitato alla riconciliazione nel nome di un collega comune. La disputa si è protratta nel tempo con numerosi scontri giudiziari tra le parti.