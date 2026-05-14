Emozioni – la mia vita in canzone | a Terni una serata dedicata ai capolavori di Battisti e Mogol

Il 20 maggio 2026, alle 20:30, il Teatro Comunale Sergio Secci di Terni ospiterà uno spettacolo intitolato “Emozioni – la mia vita in canzone”. La serata sarà dedicata ai brani di Battisti e Mogol, due figure importanti della musica italiana. Durante l’evento, il pubblico potrà ascoltare alcune delle canzoni più famose e significative di questi artisti, in un recital che ripercorre il loro percorso musicale. L’ingresso è previsto per le ore 20:30 e l’appuntamento è aperto a tutti gli interessati.

Il prossimo 20 maggio 2026, alle ore 20:30, il Teatro Comunale Sergio Secci di Terni ospiterà “Emozioni – la mia vita in canzone”, uno spettacolo che accompagnerà il pubblico in un intenso viaggio attraverso le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.Protagonisti della serata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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Arisa canta Lucio Battisti (Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi) #arisa #luciobattisti #mogol #perte

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