Il divario digitale viene spesso visto come una questione di risorse economiche, ma secondo alcuni esperti si tratta principalmente di mentalità. Un esempio di questa diversità si trova nella carriera di una professionista che ha lavorato in grandi multinazionali, nella pubblica amministrazione e nell’accademia, attraversando settori molto differenti e mantenendo un ruolo attivo in ciascuno di essi. Questo percorso dimostra come le competenze digitali possano essere applicate in ambiti diversi, senza necessariamente dipendere da risorse finanziarie.

Ci sono carriere che si muovono lungo un binario solo. E poi c'è quella di Roberta Cocco, che di mondi ne ha attraversati tre, raramente abitati dalla stessa persona: i l corporate internazionale delle grandi multinazionali, la pubblica amministrazione e l'accademia. A tenerli insieme, come un filo rosso, c'è un'unica ossessione virtuosa: la trasformazione digitale. Ospite a Tech Talks, con lei abbiamo fatto un vero e proprio viaggio in questi tre mondi. La sua è una biografia talmente densa da risultare difficile persino da riassumere. Esperta di trasformazione digitale prima di ogni altra definizione, è stata consulente del ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale nel Governo Draghi, e prima ancora la prima Assessora alla Trasformazione digitale e ai Servizi civici del Comune di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il divario digitale non è una questione di soldi: ‘È totalmente una questione di mentalità’

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