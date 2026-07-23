Il rinnovo del contratto di Luka Modric con il Milan è ormai prossimo alla firma. Il giocatore croato, nato nel 1985, con ogni probabilità firmerà nelle prossime ore un’estensione annuale del suo accordo con il club. Manca ancora l’ufficialità, ma la decisione è ormai presa.

Manca soltanto l'ufficialità, ma il rinnovo del contratto di Luka Modri? con il Milan è ormai cosa fatta. Il fuoriclasse croato, classe 1985, firmerà nelle prossime ore l'estensione annuale del suo accordo con il club di Via Aldo Rossi. La nuova scadenza viene così prolungata al 30 giugno 2027, alle stesse cifre dell'anno passato: 3,5 milioni di euro più bonus. Il noto giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ha sottolineato attraverso un post sul suo profilo ufficiale del social network "X" come la società rossonera stia preparando un annuncio speciale per celebrare a dovere la firma del campione croato. Calciomercato Milan: la scelta di cuore del Pallone d'Oro 2018. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modri?, rinnovo ufficiale in arrivo con una sorpresa. La curiosità statistica che forse non sai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: In Onda, Bocchino dà una lezione a Giannini: "Forse non lo sai, c'è già..."

Milan, Modri? verso il rinnovo. Ecco quando può arrivare l'annuncio ufficialeLuka Modri? eserciterà l'opzione di rinnovo unilaterale fino al 30 giugno 2027, mantenendo il contratto attuale da 4 milioni di euro netti bonus...

Argomenti più discussi: Modric-Milan, rinnovo ai dettagli finali: le news di calciomercato; Milan-Modric, ci siamo: il croato firma e vola in Australia; Calcio, Modric prossimo al rinnovo con il Milan; Modric ha deciso: c’è il Milan nel suo futuro. Tutto sul rinnovo e sull’ingaggio.

Luka Modri? si gode qualche giorno di relax nella sua Zara, in Croazia, mentre attende l'ufficialità del suo rinnovo con il Milan. Tra mare e tempo libero, il centrocampista croato mette in mostra la sua classe anche con la racchetta #CalcioinPillole #Modri x.com

Luka Modri? resterà al Milan: trovato l'accordo per il rinnovo del contrattoNegli ultimi minuti, il Milan ha trovato l'accordo con Luka Modri? per il rinnovo del contratto per un'altra stagione ... msn.com