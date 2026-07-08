Secondo alcune indiscrezioni, Luka Modri? - centrocampista croato classe 1985 - avrebbe già scelto di restare al Milan un'altra stagione, esercitando così l'opzione unilaterale di rinnovo del contratto in suo possesso fino al 30 giugno 2027 e alle stesse cifre della sua prima annata in rossonero, ovvero 4 milioni di euro netti bonus inclusi. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, specificando anche come l'annuncio potrebbe arrivare addirittura oggi pomeriggio, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dei rossoneri, Rúben Amorim, in programma a 'Casa Milan' per mezzo dello stesso tecnico portoghese e del proprietario Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Modri? verso il rinnovo. Ecco quando può arrivare l'annuncio ufficiale

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