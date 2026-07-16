A In Onda, il talk show di approfondimento politico di La 7, va in scena uno scontro tra Italo Bocchino e Massimo Giannini. L'editorialista di Repubblica di fatto attacca a testa bassa il governo e lo fa sulla legge elettorale che ha fatto tanto discutere questa settimana per l'emendamento sulle preferenze bocciato in Aula. Un incidente di percorso della maggioranza che però non ha evitato l'approvazione del testo a Montecitorio e che ora attende il passaggio a palazzo Madama. Giannini non usa mezzi termini e di fatto insulta: "Per questa destra la Costituzione è piena di impedimenti, di ostacoli che vogliono bypassare. Anche il premio di maggioranza va in questa direzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - In Onda, Bocchino dà una lezione a Giannini: "Forse non lo sai, c'è già..."

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