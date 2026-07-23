modena deceduta dopo due mesi la donna falciata da el koudri in auto

Una donna di 55 anni, tra le otto persone investite dall’autore dell’attentato, è deceduta dopo due mesi di ospedale. Era stata colpita mentre camminava in strada da un’auto condotta dall’uomo di origini marocchine. L’uomo, accusato inizialmente di strage e lesioni, dovrà ora rispondere anche di omicidio. La vittima aveva subito gravi ferite e le sue condizioni si erano aggravate nel tempo.

Monica Esposito, 55 anni, era tra le otto persone investite a caso dall’attentatore di origine marocchina. Accusato di strage e lesioni, ora dovrà rispondere anche di omicidio. A meno che non passi per «pazzo» Per ora la verità, che si è cercato in tutti i modi di edulcorare, non è emersa; per la giustizia c’è tempo. E chissà se alla famiglia Esposito sarà accordato, come ai parenti dei rapinatori uccisi da Mario Roggero, un risarcimento di centinaia di migliaia di euro. Per ora paga di tasca propria le cure del padre, Angelo, 55 anni, pure lui ferito nella strage di Modena del 16 maggio scorso quando Salim El Koudri si è lanciato con la sua auto sulla folla in via Emilia Centro. 🔗 Leggi su Laverita.info

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AUTO SULLA FOLLA A MODENA, È MORTA MONICA ESPOSITO DOPO DUE MESI. ERA STATA INVESTITA DA EL KOUDRI

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Attentato a Modena, dopo due mesi muore la donna investita da El KoudriUna donna di 55 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto a Modena il 16 maggio, è deceduta dopo due mesi di ricovero.

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