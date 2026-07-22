attentato a modena dopo due mesi muore la donna investita da el koudri

Una donna di 55 anni, rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto a Modena il 16 maggio, è deceduta dopo due mesi di ricovero. L’incidente si è verificato nel centro della città, quando un’auto guidata da un uomo ha investito diverse persone. La vittima ha subito gravi ferite ed è stata sottoposta a cure intensive fino al decesso. L’automobilista coinvolto è sotto inchiesta per lesioni gravissime e attentato alla sicurezza stradale.

È morta dopo due mesi di ricovero Monica Esposito, la donna di 55 anni rimasta gravemente ferita lo scorso 16 maggio a Modena, quando l ’auto guidata da Salim El Koudri aveva investito alcune persone nel centro della città. La donna, residente a Nonantola, era stata soccorsa e ricoverata inizialmente in condizioni critiche nella Terapia intensiva dell’ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna. Successivamente era stata trasferita all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, dove è deceduta nella mattinata. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Secondo quanto comunicato dalle aziende sanitarie coinvolte, nonostante i tentativi e gli interventi medico-chirurgici effettuati, Esposito non aveva mai ripreso conoscenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

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ATTENTATO DI MODENA: MORTA LA SIGNORA MONICA ESPOSITO DOPO 2 MESI DI CALVARIO.

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