Una donna di 55 anni, investita il 16 maggio durante un attentato nel centro di Modena, è deceduta questa mattina, 22 luglio, dopo due mesi di coma. La donna era stata travolta da un'auto guidata da un uomo fermo a bordo di una vettura. L’incidente aveva provocato gravi ferite e il suo ricovero in ospedale, dove è rimasta in condizioni critiche fino al decesso.

È morta nella mattinata di oggi - 22 luglio - la donna di 55 anni che il 16 maggio era stata investita nel corso dell' attentato in centro a Modena. La paziente, ricoverata inizialmente in condizioni critiche nella Terapia Intensiva dell'Ospedale Maggiore dell’Azienda Usl di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita in Terapia Intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, dove è deceduta stamattina. Si aggrava, dunque, il bilancio del terribile assalto in cui Salim El Koudri si lanciò a tutta velocità con un'auto nell'area pedonale di via Emilia centro: da otto feriti gravissimi si passa a una persona deceduta e sette feriti gravissimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Modena, auto sulla folla: morta dopo due mesi una donna di 55 anni investita da El Koudri

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Modena, auto lanciata sulla folla: morta dopo due mesi Monica Esposito br /

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Egregio @Corriere, vorrei capire questo vostro titolo: È morta Monica Esposito, la donna investita il 16 maggio da Salim El Koudri a Modena. È l'unica vittima dell'auto lanciata sulla folla Quindi la colpevole è l'auto? x.com

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