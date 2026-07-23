Venerdì 24 luglio, il programma di Mittelfest prevede un evento serale alle 21 in piazza Duomo, con musica e teatro dedicati a temi oscuri. La giornata include anche performance in cinque diversi luoghi del festival, tra cui uno dedicato a “Vergarolla” con Paolo Valerio e uno con “Ballate da paura” dei Balkalar. L’intera giornata si concentra su contenuti legati al lato oscuro, tra spettacoli e concerti.

Il cartellone di Mittelfest di venerdì 24 luglio attraversa il lato oscuro con musica e teatro in cinque diversi luoghi del festival. L’appuntamento serale da non perdere è ancora una volta in piazza Duomo alle ore 21.30 con la prima assoluta de Il demoniaco: il pianista Gabriele Strata e il violinista Christian Sebastianutto, insieme alla FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni, attraversano il lato oscuro della musica con il visionario Totentanz di Liszt, il leggendario Trillo del Diavolo di Tartini e le intense Metamorphosen di Strauss. Un concerto dove il brivido si fa musica e la tensione si trasforma in pura bellezza sonora. In caso di maltempo lo spettacolo è spostato al Teatro Ristori. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Mittelfest: Il demoniaco in piazza Duomo, Vergarolla con Paolo Valerio e Ballate da paura dei Balkalar

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