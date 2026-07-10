A una settimana all’apertura di Mittelfest Paura che dal 16 al 26 luglio animerà Cividale del Friuli, Piazza Duomo si prepara a ridiventare il palco a cielo aperto della città con numerosi appuntamenti che attraversano la musica classica, il folk, il teatro multimediale e il circo, schiudendo il festival alla città. Ad aprire la scena, venerdì 17 luglio alle 21.30, sarà Vasko Vassilev, primo violino della Royal Opera House di Londra, e i Covent Garden Soloists Quintet, con From Fear to Light: un percorso dal barocco di Vitali e Vivaldi, al romanticismo di Brahms e Saint-Saëns fino, alla tradizione popolare balcanica e il tango argentino Un itinerario emotivo che parte dalla paura e sospinge il pubblico fino alla luce. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - MITTELFEST PAURA al via tra una settimana: ecco i grandi appuntamenti che accendono Piazza Duomo

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