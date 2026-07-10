MITTELFEST PAURA al via tra una settimana | ecco i grandi appuntamenti che accendono Piazza Duomo

Da udine20.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra sette giorni inizia Mittelfest Paura, che si svolgerà dal 16 al 26 luglio a Cividale del Friuli. La manifestazione prevede eventi di musica classica, folk, teatro multimediale e circo. Piazza Duomo si trasformerà in un palco all’aperto per ospitare i vari spettacoli, coinvolgendo la città. La programmazione comprende numerosi appuntamenti distribuiti nel corso del festival.

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A una settimana all’apertura di Mittelfest Paura che dal 16 al 26 luglio animerà Cividale del Friuli, Piazza Duomo si prepara a ridiventare il palco a cielo aperto della città con numerosi appuntamenti che attraversano la musica classica, il folk, il teatro multimediale e il circo, schiudendo il festival alla città. Ad aprire la scena, venerdì 17 luglio alle 21.30, sarà  Vasko Vassilev, primo violino della Royal Opera House di Londra, e i Covent Garden Soloists Quintet, con  From Fear to Light: un percorso dal barocco di Vitali e Vivaldi, al romanticismo di Brahms e Saint-Saëns fino, alla tradizione popolare balcanica e il tango argentino Un itinerario emotivo che parte dalla paura e sospinge il pubblico fino alla luce. 🔗 Leggi su Udine20.it

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