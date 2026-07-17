Paura in piazza Duomo incendio all’alba | fiamme e fumo nel cuore di Milano

Da thesocialpost.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato questa mattina su una terrazza nel centro di Milano, vicino a piazza Duomo. Le fiamme hanno generato una colonna di fumo visibile da diverse parti della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o danni strutturali significativi. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

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Momenti di apprensione all’alba di oggi nel centro di Milano, dove un incendio è divampato su una terrazza affacciata su piazza Duomo. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo, visibile anche da diverse zone della città, richiamando l’attenzione di residenti e passanti. Vigili del fuoco al lavoro con quattro mezzi. L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata di venerdì 17 luglio. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno inviato quattro mezzi per domare il rogo e impedire che le fiamme si propagassero ad altre strutture. In piazza Duomo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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