Mercoledì 22 luglio si terrà al Campeggio Principina la selezione ufficiale per assegnare il titolo di Miss Campeggio Principina 2026. La manifestazione si svolgerà presso la struttura ricettiva, coinvolgendo candidate in gara per il riconoscimento. La competizione è organizzata nel contesto delle attività del campeggio e prevede una giuria che valuterà le partecipanti. L'evento è aperto al pubblico e si svolge durante la stagione estiva.

GROSSETO – Mercoledì 22 luglio, il Campeggio Principina ospiterà la selezione ufficiale per l’assegnazione della fascia di Miss Campeggio Principina 2026. Per il secondo anno di fila, la struttura grossetana aprirà i propri spazi per accogliere una passerella che vede in gara circa venti concorrenti. L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21,30. La vincitrice della serata otterrà l’accesso diretto alla semifinale regionale, in programma il 2 agosto. A condurre l’evento e a gestire le fasi di presentazione delle partecipanti sarà Raffaello Zanieri. Il ruolo di madrina è stato affidato a Sara Covitto, vincitrice del titolo locale nel 2025 e successivamente protagonista a livello regionale con l’aggiudicazione della fascia di Miss Sorriso Toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Mercoledì 22 luglio al Campeggio Principina si elegge Miss Campeggio 2026

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