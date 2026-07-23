Il nuovo libro di Massimiliano Lenzi: "Coraggio, fatti. fottere. Il West(ern) di Donald Trump" (Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2026 "Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne. Oggi il Governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori". Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, pubblicando un videomessaggio. Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Il nuovo libro di Massimiliano Lenzi: "Coraggio, fatti. fottere. Il West(ern) di Donald Trump". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Meloni: Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne

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Il governo vara la «norma anti maranza»: minori imputabili dai 14 anni. Meloni: «Chi sbaglia risponde delle proprie azioni». Le opposizioni: «Vergogna»Il governo ha approvato un disegno di legge che abbassa da 15 a 14 anni l’età in cui i minori possono essere imputati.

Il governo approva il ddl «anti maranza»: cambiano le regole sull'imputabilità dei minorenni. Meloni: «Chi sbaglia risponde delle proprie azioni». Le opposizioni: «Vergogna»Il governo ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull'imputabilità dei minorenni.

Temi più discussi: Minori, dal governo nuove norme sull'imputabilità. Meloni: Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando è minorenne; Legge elettorale, il voto al buio è un flop e ora a destra ci sono due minoranze: Meloni-Vannacci contro Lega e Forza Italia; Meloni a Palermo: Chi pensa di riportare la città indietro si sbaglia, contro la mafia anche l'esercito; Meloni, chi vuole terrorizzare Palermo si troverà davanti uno Stato che colpisce.

Meloni: Chi sbaglia risponde delle proprie azioni, anche i minorenni. Approvato dal governo un provvedimento sull'imputabilità dei ragazzi, riguarda la fascia di età tra i 14 e i 18 anni #ANSA x.com

Presunzione imputabilità minorenni, Meloni: Chi sbaglia risponde delle proprie azioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Presunzione imputabilità minorenni, Meloni: 'Chi sbaglia risponde delle proprie azioni' ... tg24.sky.it

Il governo propone la norma anti maranza: più facile indagare i minorenni. Meloni: Chi sbaglia risponde di ciò che fa. Le opposizioni: VergognaPresentato disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Nordio: Cambia l'onere della prova ... msn.com