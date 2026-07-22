Una nuova serie televisiva, presentata al Giffoni Film Festival 2026, sta per debuttare in autunno. La produzione si distingue per il tema scolastico, con una narrazione che evita l’uso di cellulari e si concentra su storie d’amore tra adolescenti. La serie è destinata a coinvolgere pubblico giovane e adulto, generando interesse e discussione prima della sua messa in onda. La data di uscita e ulteriori dettagli verranno comunicati prossimamente.

Il countdown per il nuovo fenomeno televisivo dell’autunno è ufficialmente iniziato. Presentata in anteprima nell’emozionante cornice del Giffoni Film Festival 2026, arriva in tv una produzione destinata a far discutere (e appassionare) sia i giovani che gli adulti. Si intitola Minerva – La Scuola, la nuova serie teen drama in 8 episodi prodotta da Picomedia (società del gruppo Asacha e parte di Fremantle) con la regia di Ivan Silvestrini, già firma di grandi successi del genere. La data da segnare in rosso sul calendario è il 22 settembre, giorno in cui tutti gli episodi saranno disponibili in esclusiva su Netflix. Il cast di Minerva e la presentazione al Giffoni Film Festival 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Minerva, Capotondi nella scuola senza cellulari e storie d’amore per il teen drama che aspettavamo

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