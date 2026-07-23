Minaccia suicidio con bimba in braccio Papà imbottito di cocaina arrestato per tentato omicidio

Un uomo, sotto l’effetto di cocaina, ha minacciato di gettarsi dal terrazzo di un appartamento all’ottavo piano con la figlia di 11 mesi in braccio. Dopo aver urlato e agitato le braccia, è stato fermato dalla polizia e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La bambina è stata affidata ai servizi sociali. L’uomo è stato portato in ospedale per accertamenti psichiatrici.

Sotto l’effetto della cocaina e con la figlioletta di appena 11 mesi in braccio, ha minacciato di gettarsi dal terrazzo di un appartamento all’ottavo piano. Dopo una lunga “trattativa“ carabinieri e polizia sono riusciti a farlo desistere: per lui è scattato l’ arresto per tentato omicidio. Il fatto risale a una settimana prima ma è stato reso noto solo ieri. Intorno alle 5 di mercoledì 15 luglio una pattuglia dei carabinieri è intervenuta a supporto di personale del 118, chiamato a prestare soccorso ad un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica. Alla vista del personale medico l’uomo è improvvisamente fuggito, a piedi scalzi e torso nudo, portando con sé la figlia di 11 mesi e facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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