Fugge a piedi nudi e minaccia di gettarsi dal balcone con la figlia di 11 mesi in braccio Era positivo alla cocaina
Un uomo ha tentato di gettarsi dal balcone di un appartamento all'ottavo piano con la figlia di 11 mesi in braccio. Dopo aver superato il parapetto, ha iniziato a urlare e minacciare di buttarsi giù. È fuggito a piedi nudi prima dell'intervento delle forze dell'ordine. È stato accertato che risultava positivo alla cocaina. La bambina è stata messa in salvo e affidata alle cure dei sanitari.
Terni, 22 luglio 2026 - Ha superato il parapetto del balcone e urla di volersi buttare di sotto. Ha in braccio la figlioletta di 11 mesi, sono all'8° piano di una palazzina. Tragedia sfiorata e momenti drammatici all'alba di questa mattina a Terni quando un 38enne di origini pugliesi minaccia il folle gesto. Ora l'uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Terni per tentato omicidio nei confronti della figlioletta. Momenti di alta tensione. Tutto è iniziato intorno alle 5 del mattino, quando una pattuglia della Compagnia di Terni è intervenuta a supporto del 118, chiamato per soccorrere un uomo in " evidente stato di alterazione psico-fisica". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Mamma minaccia di gettarsi dal balcone, salvata dalla figlia a San Cipriano Picentino (Salerno)
Investe e uccide un 69enne, poi fugge: positivo a cocaina e con quattro volte il limite di alcolUn uomo di 52 anni albanese è stato accusato di aver investito e ucciso un uomo di 69 anni, nel territorio di Castel d’Aiano, il 27 aprile scorso.