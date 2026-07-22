Un uomo ha tentato di gettarsi dal balcone di un appartamento all'ottavo piano con la figlia di 11 mesi in braccio. Dopo aver superato il parapetto, ha iniziato a urlare e minacciare di buttarsi giù. È fuggito a piedi nudi prima dell'intervento delle forze dell'ordine. È stato accertato che risultava positivo alla cocaina. La bambina è stata messa in salvo e affidata alle cure dei sanitari.

Terni, 22 luglio 2026 - Ha superato il parapetto del balcone e urla di volersi buttare di sotto. Ha in braccio la figlioletta di 11 mesi, sono all'8° piano di una palazzina. Tragedia sfiorata e momenti drammatici all'alba di questa mattina a Terni quando un 38enne di origini pugliesi minaccia il folle gesto. Ora l'uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Terni per tentato omicidio nei confronti della figlioletta. Momenti di alta tensione. Tutto è iniziato intorno alle 5 del mattino, quando una pattuglia della Compagnia di Terni è intervenuta a supporto del 118, chiamato per soccorrere un uomo in " evidente stato di alterazione psico-fisica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fugge a piedi nudi e minaccia di gettarsi dal balcone con la figlia di 11 mesi in braccio. Era positivo alla cocaina

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