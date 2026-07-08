Un uomo accusato di aver tentato di uccidere con coltelli e katana a San Sisto il 12 maggio dell’anno scorso è stato arrestato in Germania. Dopo il fermo, è stato immediatamente estradato in Italia. La polizia tedesca ha eseguito l’arresto, che segue un’indagine durata mesi. L’indagato è ora a disposizione delle autorità italiane.

È stato arrestato in Germania e subito estradato uno dei presunti responsabili del tentato omicidio avvenuto a San Sisto il 12 maggio dello scorso anno. Nella circostanza, un uomo tunisino, connazionale dei presunti aggressori, venne prima investito con un’auto, quindi ripetutamente colpito con coltelli e una katana, riportando gravi ferite. L’arrestato, che risultava latitante da tempo, avrebbe fatto parte del gruppo che, a bordo di un’auto, dopo aver inseguito il ferito, un 27enne e il fratello fino al parcheggio del supermercato di via Albinoni, quando questi era sceso dall’auto brandendo un’arma, lo avrebbe prima investito con l’auto e poi colpito con la evidente intenzione, secondo l’accusa, di ucciderlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tentato omicidio con coltelli e katana. Arrestato in Germania ed estradato

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