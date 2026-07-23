La figlia di Mimmo Jodice ha raccontato che il fotografo era affascinato dall’antico e si interessava all’arte antica sin da giovane, quando visitava il Museo Archeologico di Napoli. La sua passione si è poi tradotta in un lavoro fotografico che si concentrava su dettagli invisibili o nascosti, creando immagini che invitano a una riflessione oltre ciò che appare immediatamente. La mostra a Matera espone parte di questa produzione, evidenziando l’approccio unico di Jodice verso il soggetto e la percezione.

La fascinazione per l'antico La contemplazione verso l’arte antica nasce molto presto, quando da ragazzino perlustrava le stanze del Museo Archeologico di Napoli. È da quel momento che ha posato lo sguardo senza più distoglierlo, osservando attentamente quei manufatti pregni di storia, plasmati dalle mani delle lontane civiltà del passato. La materia si fa voce Partendo da un abile gioco di chiaroscuri riusciva mirabilmente a far emergere la personalità dai soggetti fotografati, che sembrano quasi cambiare posa e intensificare l’espressione quando incontravano il suo l’obiettivo. È come se cercasse un dialogo con loro, quasi implorandoli a parlare: lo dimostrano l’affresco da Ercolano, la statua degli atleti e la testa di Bronzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Mimmo Jodice, l'uomo che fotografava ciò che non si vede. Qui il racconto della figlia, in occasione della grande mostra a Matera

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