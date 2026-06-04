R oma, 4 giu. (askanews) – In occasione del suo ventesimo anniversario, l’ Art Forum Wuerth Capena, a Capena, in provincia di Roma, presenta fino all’11 settembre 2027 Dalla testa ai piedi. Il corpo nella Collezione Wuerth, una grande collettiva che riunisce oltre 50 opere, realizzate tra il 1888 e il 2020, di una ricca selezione di artisti internazionali, tra i quali Hans (Jean) Arp, Fernando Botero, Giorgio de Chirico, Jan Fabre, Alex Katz, Arnulf Rainer, e Andy Warhol. L’immagine di Adamo ed Eva di Botero, simbolo della mostra, esprime il tema della corporeità come volume, icona e racconto. Leggi anche › La mostra “Dive. Le meraviglie del cinema italiano” a Rimini e gli altri eventi “Dalla testa ai piedi”, Botero e De Chirico in mostra a Capena, Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una grande collettiva che riunisce oltre 50 opere, realizzate tra il 1888 e il 2020. L'immagine di Adamo ed Eva di Botero, simbolo della mostra, esprime il tema della corporeità come volume, icona e racconto

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