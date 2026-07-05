Matera | la mostra fotografica Mediterraneo di Mimmo Jodice Inaugurazione domani

Domani alle 19, presso Palazzo Lanfranchi a Matera, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Mediterraneo” di Mimmo Jodice. La mostra, curata da Carlo Sala, sarà ospitata all’interno dei Musei Nazionali di Matera. La rassegna presenta una serie di fotografie dell’artista, che saranno visibili al pubblico a partire dalla data di apertura.

Di Nino Sangerardi: Lunedì 6 luglio 2026 alle ore 19 all’interno di Palazzo Lanfranchi, sede dei Musei Nazionali di Matera, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica Mimmo Jodice “MEDITERRANEO” a cura di Carlo Sala. “Uno sguardo contemporaneo sull’antico, capace di restituire ai nostri giorni e rinnovare nel tempo odierno l’aura originaria di opere e monumenti di un Mediterraneo perduto. Una immersione nella visione del passato attraverso immagini potenti, frutto di un’arte fotografica trasformativa. È questo e altro Mimmo Jodice”. Mediterraneo, la mostra che dal 7 luglio all’8 novembre 2026 accoglie il pubblico, per poi approdare al Centre d’Art Moderne di Tétouan in Marocco dagli inizi di dicembre 2026 a metà febbraio 2027. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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