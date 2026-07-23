Milo Infante ha commentato le parole usate nei suoi confronti da un politico, affermando che non gli fanno dormire la notte. Ha anche espresso la sua opinione sul caso Garlasco, sostenendo che una persona coinvolta non avrebbe nulla a che fare con la vicenda e definendo un altro coinvolto come onesto. Infante ha inoltre ricordato i miglioramenti degli ascolti di “Ore 14” su Rai 2, passando dal 7,5% al 10%.

“A Rai 2 venivamo da una tradizione di ascolti bassi il giovedì sera. In pochi mesi abbiamo portato gli ascolti al 7,5%, quest’anno abbiamo salutato il pubblico al 10% “, Milo Infante ricorda al settimanale “ Chi ” i risultati ottenuti da Ore 14. Il suo sbarco a Mediaset dipende, dunque, da questi numeri record o dalla sua decisione di salutare il servizio pubblico? “Visto che sono stato trascinato in varie polemiche, per una volta non voglio essere io a parlare, ma vi invito a leggere gli articoli che sono stati scritti per anni su di me, nei quali veniva detto che Ore 14 era un programma penalizzato nonostante i risultati. Ho presentato alla Rai, anche nei mesi scorsi, tutta una serie di richieste, proposte e idee di sviluppo di programmi che non sono state prese in considerazione “, spiega il giornalista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Milo Infante: “Le parole che Berlusconi ha usato nei miei confronti non mi fanno dormire la notte. Sul caso Garlasco la mia idea è che Stasi non c’entri niente, Nuzzi è uno onesto e puro”

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