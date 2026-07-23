Milo Infante ha deciso di lasciare la Rai e passare a Mediaset dopo mesi di attesa senza risposte positive alle sue proposte. In un'intervista, il giornalista ha riferito di aver maturato questa scelta a causa delle proposte non accolte dall’azienda pubblica. Ha anche detto che le parole di un dirigente televisivo gli hanno impedito di dormire, senza specificare ulteriori dettagli.

Milo Infante rompe il silenzio sul suo addio alla Rai e sul passaggio a Mediaset in una lunga intervista al settimanale Chi. Il giornalista spiega di aver maturato la decisione dopo che le proposte avanzate negli ultimi mesi all'azienda pubblica non sono state accolte. "Ho presentato alla Rai una serie di richieste, proposte e idee di sviluppo di programmi che non sono state prese in considerazione", afferma, spiegando invece di essersi sentito valorizzato nella nuova realtà televisiva. "Per la prima volta, dopo anni, mi hanno fatto sentire parte di una famiglia", dice riferendosi a Mediaset. Il conduttore racconta di vivere con grande responsabilità questa nuova esperienza professionale e confessa che i complimenti ricevuti dall'amministratore delegato del gruppo lo hanno colpito particolarmente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Milo Infante si confessa: "Le parole di Pier Silvio Berlusconi non mi fanno dormire"

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