Nel caso Garlasco, il programma condotto da Milo Infante ha ottenuto un ascolto del 9,4% di share, battendo Nuzzi. Tra i punti principali si segnalano le nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio e le intercettazioni ambientali che potrebbero mettere in discussione la condanna di Stasi. Questi elementi sono al centro di un approfondimento televisivo dedicato alle vicende giudiziarie legate al caso.

? Punti chiave Chi è l'indagato Andrea Sempio coinvolto nelle nuove indagini?. Come possono le intercettazioni ambientali scardinare la condanna di Stasi?. Perché il caso Garlasco ha superato i grandi show di Sanremo?. Quali nuovi elementi investigativi mettono in dubbio la verità ufficiale?.? In Breve Ore 14 batte Quarto Grado con 1.193.000 spettatori e 9,4% di share.. Indagini su Andrea Sempio basate su intercettazioni ambientali e nuovi soliloqui.. La copertura mediatica tra Rai2 e Rete 4 raggiunge quasi il 20% di share.. Delitto avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007 con condanna di Alberto Stasi.. Il programma Ore 14 di sera ha conquistato 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco: Milo Infante batte Nuzzi con il 9,4% di share

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