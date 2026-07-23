Per Milo Infante si apre una nuova fase della carriera. Dopo l’esperienza alla guida di Ore 14 su Rai 2, il giornalista si prepara a sbarcare su Rete 4, dove dall’autunno sarà impegnato con una striscia quotidiana dalle 11 alle 13 e con un appuntamento in prima serata ogni martedì. In un’intervista al settimanale Chi, Infante ripercorre i risultati ottenuti in Rai, racconta l’emozione per la fiducia ricevuta da Pier Silvio Berlusconi e torna a esprimere la propria opinione sul caso Garlasco, soffermandosi anche sul rapporto con la famiglia. Ripensando all’esperienza di Ore 14, il giornalista rivendica la crescita degli ascolti del programma, spiegando di aver portato il giovedì sera dal 7,5% fino al 10% di share. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Milo Infante debutta a Mediaset: “Le parole di Pier Silvio Berlusconi mi fanno tremare”

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