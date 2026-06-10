Milo Infante passa a Mediaset e avrà un ruolo apicale le prime parole dopo l' addio alla Rai | Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia

Da today.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milo Infante ha lasciato la Rai e si è trasferito a Mediaset, assumendo un ruolo di rilievo. Dopo l’annuncio, ha ringraziato pubblicamente il dirigente di Mediaset per la fiducia riposta in lui. La notizia ha suscitato molte speculazioni, con varie ricostruzioni e versioni sui motivi del cambio. La scelta di Infante ha generato commenti nel settore televisivo, mentre la Rai si trova a gestire le conseguenze di questa uscita.

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Sono ore concitate per la Rai. Da quando Davide Maggio ha lanciato l'indiscrezione sull'addio alla Rai per approdare a Mediaset, il quadro si è arricchito di ricostruzioni, retroscena e versioni differenti. Nelle ultime ore si è parlato di diversi scenari: dalla permanenza a Rai2 a un possibile. 🔗 Leggi su Today.it

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Milo Infante dice addio alla Rai e passa a Mediaset: cè un forte malumore legato a tre volti famosi

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