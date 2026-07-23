Mille occhi accesi sui binari | FS Security indossa le bodycam

Da ilfaroonline.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre mille operatori di FS Security indossano le bodycam, strumenti adottati per aumentare la tutela del personale impegnato nelle attività di sicurezza del Gruppo FS.

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Roma, 23 luglio 2026 – Sono oltre mille gli operatori di FS Security (Gruppo FS) a indossare le bodycam, uno strumento introdotto con l’obiettivo di rafforzare la tutela del personale impegnato quotidianamente nelle attività di sicurezza a supporto del Gruppo FS. A partire dal 1° luglio è stata, infatti, completata l’estensione della dotazione a tutti gli operatori di FS Security, contribuendo a un sistema ferroviario sempre più sicuro, resiliente ed efficiente, a beneficio dei viaggiatori, del personale e delle comunità, in collaborazione con le istituzioni e le Forze dell’ordine. I dispositivi di sicurezza e il loro funzionamento sono... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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