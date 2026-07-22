fs security bodycam a oltre mille operatori contro le aggressioni su treni e stazioni

Dal 1° luglio, Fs Security ha distribuito le telecamere indossabili a più di mille operatori che lavorano su treni e nelle stazioni. Questa misura mira a contrastare le aggressioni contro il personale ferroviario, che continuano a verificarsi regolarmente. Le bodycam sono state consegnate a tutti gli operatori coinvolti nelle attività operative, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e documentare eventuali episodi violenti.

Le aggressioni contro il personale ferroviario continuano a segnare la quotidianità di treni e stazioni. Per rafforzare la protezione degli operatori più esposti, Fs Security ha completato dal 1° luglio la distribuzione delle bodycam a tutto il personale operativo. Sono già 1.028 gli addetti che indossano i dispositivi, collegati in tempo reale alla sala operativa del Gruppo Fs. L’obiettivo è aumentare la sicurezza di chi lavora sul campo, migliorare la capacità di intervento e rendere più efficace il contrasto agli episodi di violenza. Una misura che si inserisce nel sistema di prevenzione e presidio della rete ferroviaria, a tutela del personale, dei viaggiatori e delle comunità, in collaborazione con le istituzioni e le Forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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FS Security, bodycam per oltre mille operatori: intervista all'AD Pietro Foroni

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