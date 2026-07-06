Una donna mentre faceva jogging nel Parco delle Cave è stata palpeggiata da un uomo di 39 anni, che si è avvicinato con un pretesto, chiedendole informazioni. Dopo un breve cenno, l’uomo ha tentato di toccarla, ma le sue urla hanno fatto scappare l’aggressore. La donna ha riferito di essere stata bloccata con un inganno prima di essere molestata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Milano – Un cenno, poi la richiesta di informazioni. Ma era solo un pretesto per avvicinars i a una donna e palpeggiarla. Le urla di lei hanno fatto allontanare l’uomo. Poi la vittima è stata soccorsa da alcuni passant i che hanno chiesto aiuto. E sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia di Stato. Del molestatore, però, nessuna traccia. Il pretesto. È successo sabato sera al Parco delle Cave. Erano passate da poco le 19.30 e, stando a quanto ricostruito al momento, la donna, di 39 anni, stava facendo jogging all’interno del polmone verde della periferia ovest. Un gigantesco parco, il terzo per estensione dopo il parco Nord e il Forlanini, con 4 laghi formati da bacini artificiali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza al Parco delle Cave, 39enne palpeggiata mentre fa jogging: “Bloccata con un pretesto”

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