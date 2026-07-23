Durante una sessione di jogging in un parco di Milano, un uomo straniero ha aggredito una ragazza, cercando di palpeggiarla nelle parti intime. La vittima, reagendo, le ha morso una mano, costringendo l'aggressore a scappare. La ragazza è riuscita a mettersi in salvo e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che stanno indagando sull’accaduto.

L’ha scaraventata a terra m entre stava facendo jogging e ha iniziato a palpeggiarla nelle parti intime. A mettere fine all’aggressione è stata la reazione della vittima, che è riuscita a mordere una mano del suo assalitore, costringendolo alla fuga. Per quella violenza sessuale, avvenuta la sera del 4 luglio al Parco delle Cave di Milano, la polizia di Stato ha arrestato martedì scorso un cittadino straniero di 26 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura della Repubblica di Milano. Nel Parco delle Cave, la settimana scorsa, si era verificata una tragedia: una donna si era tuffata nelle acque della cava Cabassi a Milano e non era più riemersa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Milano, straniero aggredisce e palpeggia una ragazza mentre fa jogging: lei lo morde e scappa

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Una donna STRANIERA affronta con coraggio un MARANZA molesto.

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