Donna palpeggiata mentre fa jogging a Milano salvata dai passanti | ricercato l'aggressore

Una donna di 39 anni stava facendo jogging nel parco delle Cave a Milano quando è stata toccata in modo indesiderato da un uomo. L'aggressore si è allontanato immediatamente dopo l'episodio, e ora è in corso una ricerca. I passanti che si sono accorti dell’accaduto sono intervenuti e hanno aiutato la donna. La polizia sta indagando per identificare e rintracciare l'uomo coinvolto.

Una donna di 39 anni è stata palpeggiata mentre faceva jogging al parco delle Cave a Milano. Il suo molestatore è scappato e adesso è ricercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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