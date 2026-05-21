Ragazza aggredita mentre fa jogging a Chivasso | scaraventata a terra e colpita al volto da un uomo che voleva il suo cellulare
Lunedì 18 maggio 2026, una giovane di 20 anni è stata vittima di un’aggressione mentre si trovava a fare jogging nel primo pomeriggio lungo la pista ciclabile del Sabiuné, nella zona del parco del Bricel a Chivasso. Un uomo le si è avvicinato, le ha preso il cellulare e le ha tirato un calcio, facendola cadere a terra e colpendola al volto. La ragazza è rimasta ferita e soccorsa dai presenti.
Una ragazza di 20 anni è stata aggredita nel primo pomeriggio di lunedì 18 maggio 2026 a Chivasso, mentre faceva jogging lungo la pista ciclabile del Sabiuné, nella zona del parco del Bricel. I fatti sono avvenuti intorno nella zona verso l'area cani oltre la grande panchina. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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