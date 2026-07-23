Milano perché i prezzi degli affitti sono in lieve calo Quanto pesano il canone concordato e la prestazione energetica

A Milano, i prezzi degli affitti sono in lieve calo. La maggiore disponibilità di case sul mercato ha portato a un aumento delle locazioni con canone concordato, che risultano più convenienti per gli inquilini. I proprietari beneficiano di un incasso netto più elevato grazie ai vantaggi fiscali legati a questa formula. La prestazione energetica degli immobili influisce sui costi, ma il principale fattore resta la maggiore offerta di alloggi disponibili.

La maggiore disponibilità di case sul mercato della locazione a Milano renderà sempre più interessanti i canoni concordati, con un risultato che nel linguaggio del marketing si definirebbe «win win»: costi minori per gli inquilini, incasso netto più alto per i proprietari, grazie ai vantaggi fiscali. È la convinzione espressa da Marco Zanardi, eletto lo scorso giugno alla presidenza della Fimaa (la Federazione dei mediatori aderente a Confcommercio) per Milano, Monza e Brianza e Lodi. «In questa fase del mercato - dice Zanardi - a fronte di una domanda sostanzialmente stabile di locazione si registra un deciso aumento dell’offerta, dovuta al... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Perché Comprare Casa a Milano nel 2026 ha ancora senso (o forse no)

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