Mercato degli affitti boom per i contratti a canone concordato

A Modena, oltre il 50% dei contratti di affitto depositati sono a canone concordato, secondo i dati dell'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate. Questa percentuale indica una crescita rispetto al passato. Il Sicet, sindacato inquilini, ha commentato la tendenza, evidenziando il predominio di questa tipologia di contratto nel mercato locale.

Più di un contratto d'affitto ogni due depositati a Modena è a canone concordato. A rilevarlo è l'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate, una tendenza ripresa e commentata in queste ore dal Sicet, il sindacato inquilini della Cisl."Il canone concordato non è più una nicchia, una misura percepita. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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