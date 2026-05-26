L’analisi dei primi tre mesi dell’anno Stabile il mercato delle case in città Crescono i prezzi nell’hinterland Affitti boom del canone concordato
Nel primo trimestre dell’anno, i prezzi delle case in città restano stabili, mentre nell’hinterland aumentano. La domanda di immobili residenziali cresce fuori Milano, portando a un incremento dei prezzi. In città, il mercato immobiliare mostra segnali di stabilità, con poche variazioni nei valori. Gli affitti registrano un aumento, con un incremento nel canone concordato.
Per gli immobili residenziali aumenta la domanda e crescono i prezzi fuori Milano, mentre è più stabile il mercato in città. È quanto emerge dall’aggiornamento del sentiment di Fimaa Milano Lodi Monza Brianza (l’associazione degli intermediari immobiliari e merceologici aderente a Confcommercio MiLoMb) sul primo trimestre 2026. I dati - elaborati dal centro studi Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza - raccolgono l’orientamento degli operatori immobiliari: il 73% da Milano e Città metropolitana, il 22% da Monza Brianza, il 5% dalla provincia di Lodi. Nelle compravendite residenziali il 47% degli operatori a Milano città rileva una domanda di acquisto stazionaria, mentre nell’area metropolitana milanese la domanda di acquisto è in aumento secondo il 62% degli operatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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