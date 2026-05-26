L’analisi dei primi tre mesi dell’anno Stabile il mercato delle case in città Crescono i prezzi nell’hinterland Affitti boom del canone concordato

Da ilgiorno.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo trimestre dell’anno, i prezzi delle case in città restano stabili, mentre nell’hinterland aumentano. La domanda di immobili residenziali cresce fuori Milano, portando a un incremento dei prezzi. In città, il mercato immobiliare mostra segnali di stabilità, con poche variazioni nei valori. Gli affitti registrano un aumento, con un incremento nel canone concordato.

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Per gli immobili residenziali aumenta la domanda e crescono i prezzi fuori Milano, mentre è più stabile il mercato in città. È quanto emerge dall’aggiornamento del sentiment di Fimaa Milano Lodi Monza Brianza (l’associazione degli intermediari immobiliari e merceologici aderente a Confcommercio MiLoMb) sul primo trimestre 2026. I dati - elaborati dal centro studi Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza - raccolgono l’orientamento degli operatori immobiliari: il 73% da Milano e Città metropolitana, il 22% da Monza Brianza, il 5% dalla provincia di Lodi. Nelle compravendite residenziali il 47% degli operatori a Milano città rileva una domanda di acquisto stazionaria, mentre nell’area metropolitana milanese la domanda di acquisto è in aumento secondo il 62% degli operatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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